Pauroso incidente due auto si scontrano ed una finisce in un uliveto foto

17 feb 2026

Due auto si sono scontrate questa mattina a San Lucio, a Boville Ernica, causando grande paura tra i residenti. L’incidente è avvenuto quando una vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un uliveto, distruggendo alcune piante e creando confusione sulla strada. Una delle auto si è fermata a pochi metri da un filare di ulivi, con danni evidenti sulla carrozzeria e il motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione questa mattina nella zona di San Lucio, a Boville Ernica in provincia di Frosinone. Intorno alle ore 09:00, si è verificato un violento sinistro stradale in via Fontana San Marco che ha coinvolto due autovetture e richiesto l'intervento congiunto di sanitari e forze dell'ordine. Nel violento impatto sono entrate in collisione una Lancia Y, condotta da una donna di 36 anni residente a Monte San Giovanni Campano, e una Fiat 500 guidata da una 56enne del posto. La dinamica dello scontro ha avuto conseguenze spettacolari quanto pericolose: dopo l'urto, la Fiat 500 è uscita di strada finendo la sua corsa in un terreno agricolo adiacente, rimanendo letteralmente in bilico tra le piante di ulivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

