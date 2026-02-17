Pattinaggio artistico Conti e Macii deludono | trionfa il Giappone

Sara Conti e Niccolò Macii non sono riusciti a raggiungere il podio, a causa di una prestazione sotto le aspettative, e il Giappone ha conquistato la vittoria. Durante la competizione, i due italiani hanno commesso errori che hanno compromesso il punteggio finale, lasciando spazio alla squadra nipponica, che ha eseguito una performance più solida e precisa.

Arriva una delusione cocente per l'Italia nel pattinaggio artistico: Conti e Macii non riescono a superare il sesto posto in classifica Ci si aspettava tanto dalla coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii nel pattinaggio artistico. C'era addirittura chi aveva sussurrato la parola oro nelle scorse settimane, ma oggi sembrava un sogno a occhi aperti più che una solida realtà. La coppia azzurra non era riuscita a rispettare le attese già nella giornata di ieri, per cui era costretta a una clamorosa rimonta oggi, una prova praticamente perfetta.