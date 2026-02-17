Passo indietro di Carlyle Gambro in vendita

Carlyle ha annunciato di voler vendere Gambro, un'operazione che ha sorpreso e deluso i dipendenti. La decisione arriva dopo che la società non ha presentato un piano di sviluppo, lasciando il personale senza certezze sul futuro. Un rappresentante dei lavoratori ha spiegato che si aspettavano strategie di crescita, ma hanno ricevuto solo notizie di una possibile cessione.

"Stupiti e amareggiati: ci aspettavamo un piano industriale ma ci è stato comunicato un piano di vendita pieno di incertezza. Ora la situazione è molto preoccupante, così si mette a rischio il futuro del sito produttivo di Gambro Vantive di Medolla (Modena)". Così l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia (foto), all'incontro a Bologna del tavolo di salvaguardia occupazionale per lo stabilimento di Medolla della multinazionale Gambro Vantive. "Se Vantive non è in grado di garantire, come ci ha comunicato, un rilancio, non siamo disponibili ad affrontare alcuna discussione che non veda l'individuazione di un soggetto industriale forte, magari italiano", sottolinea Paglia.