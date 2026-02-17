Alessandro Bastoni ammette di aver commesso un errore durante la partita Inter-Juventus, un episodio che ha attirato molte attenzioni. La sua ammissione arriva a pochi giorni di distanza dall’incidente e punta il dito su un momento di tensione in campo. Bastoni, difensore dell’Inter, ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione e spiegare cosa è successo realmente.

Dopo tre giorni Alessandro Bastoni rompe il silenzio e si assume le proprie responsabilità per ciò che è accaduto durante Inter-Juventus. "Ho voluto essere qua - dice nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions dell'Inter con il BodoGlimt, ndr), si è parlato più di quanto immaginassi, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità, la cosa della quale mi dispiaccio è il comportamento successivo. Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscer l o. Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato". Poi prosegue il proprio ragionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla Bastoni: "Ho sbagliato"

Bastoni in conferenza stampa: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Chiedo scusa».?Chivu: «Fedele a quanto detto, è la realtà»Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante la partita, chiedendo scusa pubblicamente.

Parla Marotta: “Bastoni ha sbagliato ma reazione mediatica smisurata”Giuseppe Marotta ha criticato la copertura mediatica eccessiva sull’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, avvenuta a causa di un contatto con Alessandro Bastoni.

Calcio, Marotta: Bastoni oggetto di gogna mediatica. Ha sbagliato, ma chi non fa errori

