Parla Bastoni | Ho sbagliato

Alessandro Bastoni ammette di aver commesso un errore durante la partita Inter-Juventus, un episodio che ha attirato molte attenzioni. La sua ammissione arriva a pochi giorni di distanza dall’incidente e punta il dito su un momento di tensione in campo. Bastoni, difensore dell’Inter, ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione e spiegare cosa è successo realmente.
Dopo tre giorni Alessandro Bastoni rompe il silenzio e si assume le proprie responsabilità per ciò che è accaduto durante Inter-Juventus. "Ho voluto essere qua - dice nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions dell'Inter con il BodoGlimt, ndr), si è parlato più di quanto immaginassi, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità, la cosa della quale mi dispiaccio è il comportamento successivo. Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscer l o. Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato". Poi prosegue il proprio ragionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
