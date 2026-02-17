Il professor Papi dell’Università di Ferrara ha spiegato che un’efficace prevenzione contro il virus Rsv può ridurre il rischio di sviluppare forme gravi di Bpco e asma severa. La causa principale è la possibilità di bloccare l’insorgenza di infezioni acute, che spesso portano a complicazioni respiratorie intense. Un esempio concreto è la somministrazione di vaccini o farmaci preventivi che, se usati in modo tempestivo, impediscono al virus di causare danni importanti ai polmoni.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Prevenire l'infezione da Rsv vuol dire evitare che l'evento acuto si scateni". Così Alberto Papi, professore di Malattie dell'Apparato respiratorio e direttore dell'Unità Respiratoria del Dipartimento Cardio?Respiratorio dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, commentando i nuovi dati real?life sull'efficacia del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale nei pazienti con Bpco e asma severa presentati al congresso internazionale 'Resvinet' in corso a Roma per commentare. Quelli presentati a 'Resvinet', secondo Papi, sono "dati sovrapponibili a quelli clinici e mostrano oltre il 70% di efficacia nel prevenire gli aspetti più gravi conseguenti all'infezione, in particolare quelle riacutizzazioni che rappresentano il peggioramento della patologia, spesso con esiti pesanti: ospedalizzazione, intubazione, morte anche, quando si tratta di pazienti ospedalizzati e intubati", osserva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papi (UniFe): "Efficacia anti-Rsv nel prevenire forme gravi Bpco e asma severa"

Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asmaGsk ha presentato nuovi dati che mostrano come il vaccino anti-Rsv riduca i ricoveri per infarti, ictus e riacutizzazioni di Bpco e asma.

Farmaci, Braido (UniGe): "Con biologici verso remissione Bpco, asma e rinosinusite cronica"La ricerca sui farmaci biologici apre nuove prospettive di remissione per le condizioni respiratorie croniche come Bpco, asma e rinosinusite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.