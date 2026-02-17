Papi UniFe | Efficacia anti-Rsv nel prevenire forme gravi Bpco e asma severa
Il professor Papi dell’Università di Ferrara ha spiegato che un’efficace prevenzione contro il virus Rsv può ridurre il rischio di sviluppare forme gravi di Bpco e asma severa. La causa principale è la possibilità di bloccare l’insorgenza di infezioni acute, che spesso portano a complicazioni respiratorie intense. Un esempio concreto è la somministrazione di vaccini o farmaci preventivi che, se usati in modo tempestivo, impediscono al virus di causare danni importanti ai polmoni.
Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Prevenire l'infezione da Rsv vuol dire evitare che l'evento acuto si scateni". Così Alberto Papi, professore di Malattie dell'Apparato respiratorio e direttore dell'Unità Respiratoria del Dipartimento Cardio?Respiratorio dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, commentando i nuovi dati real?life sull'efficacia del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale nei pazienti con Bpco e asma severa presentati al congresso internazionale 'Resvinet' in corso a Roma per commentare. Quelli presentati a 'Resvinet', secondo Papi, sono "dati sovrapponibili a quelli clinici e mostrano oltre il 70% di efficacia nel prevenire gli aspetti più gravi conseguenti all'infezione, in particolare quelle riacutizzazioni che rappresentano il peggioramento della patologia, spesso con esiti pesanti: ospedalizzazione, intubazione, morte anche, quando si tratta di pazienti ospedalizzati e intubati", osserva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asmaGsk ha presentato nuovi dati che mostrano come il vaccino anti-Rsv riduca i ricoveri per infarti, ictus e riacutizzazioni di Bpco e asma.
Farmaci, Braido (UniGe): "Con biologici verso remissione Bpco, asma e rinosinusite cronica"La ricerca sui farmaci biologici apre nuove prospettive di remissione per le condizioni respiratorie croniche come Bpco, asma e rinosinusite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Papi (UniFe): L’anti-virus sinciziale più efficace negli anziani più fragiliDopo la prima stagione invernale, l’analisi ad interim della vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) ha visto una differenza significativa nel prevenire episodi di infezione e nel ... quotidianosanita.it
Papi (UniFe), 'prevenire virus sinciziale in over 60 riduce ricoveri'Padova, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti a rischio, fragili per età o presenza di altre malattie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), il diabete o il rischio ... notizie.tiscali.it