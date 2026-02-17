Paolucci e Blasioli Pd | Nessun chiarimento da Verì sulle valutazioni opposte per le liste d' attesa andiamo in Vigilanza

Paolucci e Blasioli del Partito Democratico criticano Verì, perché non ha spiegato le differenze tra le due valutazioni sul funzionamento delle liste d’attesa. I due consiglieri chiedono di portare la questione in Vigilanza, dopo aver sollevato il problema in Regione. La polemica nasce dall’assenza di chiarimenti ufficiali sull’operato del direttore generale della Asl Pescara, che ha ricevuto giudizi opposti.

Due valutazioni diverse sull’operato del direttore generale della Asl Pescara riguardo le liste d’attesa, e nessuna risposta chiara dall’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. A denunciarlo sono il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci e il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli riferendo della risposta all’interpellanza presentata all’assessorato su un tema tanto importante che, con delle non risposte, avrebbe di fatto confermato, sostengono, il “pasticcio amministrativo” fatto. Le valutazioni sono quelle sull’operato del direttore generale della Asl di Pescara che per il Ruas aziendale “Responsabile unico dell’assistenza sanitaria) che, sottolineano, ha assegnato punti molto elevati e il rispetto dei tempi di attesa promuovendo di fatto l’operato del direttore generale rispetto ai target fissati; e quella dell’Agenzia sanitaria regionale che invece, sottolineano, “certifica un dato complessivo del 61% e attribuisce zero punti proprio sull’obiettivo principale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

