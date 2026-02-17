Paoletta Magoni | Quarantadue anni dopo l’emozione è ancora oro
Paoletta Magoni ha rivissuto con emozione il suo oro olimpico a Sarajevo del 1984, un risultato che ha segnato la storia dello sci italiano. Quarantadue anni dopo quella vittoria, la ex campionessa ricorda ancora l’adrenalina di quella gara e il sogno diventato realtà. Quel giorno, Magoni ha battuto le avversarie su una pista ghiacciata, portando a casa il primo oro per l’Italia nello sci alpino femminile.
IL 17 FEBBRAIO. A Sarajevo 1984 la prima bergamasca e prima italiana a vincere l’oro olimpico nello sci alpino femminile. «Un minuto e mezzo che racchiude una vita di sacrifici». La prima bergamasca. La prima italiana. Il primo oro olimpico dello sci alpino femminile azzurro. Paola Magoni – per tutti Paoletta – a Sarajevo 1984 ha scritto una pagina di storia che ancora oggi emoziona. Nata a Selvino il 14 settembre 1964, Magoni conquistò il 17 febbraio 1984 lo slalom speciale ai XIV Giochi olimpici invernali, regalando all’Italia un successo senza precedenti. «Un po’ di orgoglio? Sì – racconta – di aver dato qualcosa ai bergamaschi, e poi alla nazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
