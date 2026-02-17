Palladino | Atalanta matura contro il Borussia ecco il mio messaggio alla squadra e gli aggiornamenti sugli infortuni

Il tecnico Palladino ha detto che l’Atalanta ha affrontato con maturità il Borussia Dortmund, a causa della gestione attenta degli allenamenti. La squadra si prepara per la partita di playoff di Champions League, concentrandosi sul recupero degli infortunati e sulla strategia da adottare in campo. Un dettaglio importante è che alcuni giocatori chiave sono tornati disponibili dopo aver superato i problemi fisici.

In vista della sfida di playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta si presenta con una gestione mirata della preparazione e una gestione dell’emozione centrata sulla serenità dello spogliatoio. L’obiettivo è affrontare la serata con concentrazione, fiducia e una lettura chiara dei propri compiti, senza eccedere nel carico emotivo e senza perdere di vista i dettagli tecnici che possono fare la differenza sul campo. Il tecnico della Dea ha puntato sulla calma e su una serenità operativa capace di guidare i giocatori attraverso una sfida di alto livello in uno stadio suggestivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Palladino prima di Borussia Dortmund Atalanta: «Oggi una bella prova di maturità, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Sugli infortunati vi dico questo»Raffaele Palladino ha commentato prima della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, sottolineando che la squadra ha mostrato una buona maturità durante l’allenamento di questa mattina.

