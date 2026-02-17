Palamara e Sallusti ospiti del Gruppo Lega Valtiberina

Il nome Palamara e Sallusti è tornato al centro dell’attenzione dopo l’incontro organizzato dal Gruppo Lega di Sansepolcro, che ha attirato oltre 200 persone. La serata si è svolta venerdì 13 febbraio alle 17, in una sala del Consiglio Comunale piena di cittadini interessati alle polemiche e ai temi caldi portati dai due ospiti. Durante l’evento, Palamara ha parlato delle sue esperienze in magistratura, mentre Sallusti ha commentato le ultime notizie sul giornalismo italiano. La presenza di pubblico è stata notevole, con molti che hanno posto domande direttamente ai relatori.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Venerdì 13 Febbraio alle 17, si è svolto, in una gremitissima sala del Consiglio Comunale, un importante incontro organizzato dal Gruppo Consiliare Lega di Sansepolcro, con il Dott. Luca Palamara, e con la partecipazione da remoto del giornalista Alessandro Sallusti, in occasione della presentazione del loro libro "Il Sistema colpisce ancora", sequel della precedente pubblicazione, "Il Sistema" del Gennaio 2021. Nelle pubblicazioni, sono riportate storie relative alla vita della magistratura, al gioco continuo delle correnti interne tra affari e politica. La prima pubblicazione ebbe una grande eco, la seconda sottolinea come, nonostante le denunce degli ultimi anni, nulla sia cambiato, con lo strapotere delle correnti, che potrebbe non garantire garanzia di pluralismo e indipendenza.