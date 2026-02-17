Padre Paolino Baldassarri la vita Da Quinzano all’Amazzonia

Padre Paolino Baldassarri, sacerdote e missionario, ha dedicato la sua vita all’Amazzonia, spinto dalla passione per aiutare le comunità locali. La sua storia inizia a Quinzano, un paese vicino a Brescia, dove è cresciuto tra le montagne e i campi. Nel 1970, ha deciso di partire per il Sud America, portando con sé una forte volontà di fare del bene. Ogni mattina, davanti alla scuola intitolata a lui, si vede spesso un gruppo di bambini che giocano e imparano, ricordando il suo impegno sul campo.

Ogni mattina con aria assonnata varchiamo la soglia della scuola intitolata a Padre Paolino Baldassarri, ma qualcuno potrebbe domandarsi chi fosse costui. Ben cent'anni fa, Paolino che non era ancora padre, nacque a Quinzano, frazione di Loiano. Dopo essere entrato nell'ordine dei 'Servi di Maria', all'età di 27 anni conseguì il sacerdozio e da subito si dedicò all'opera missionaria: da quel momento fu legato in eterno all' Acre, vasto Stato brasiliano tra le Ande e l'Amazzonia. Quando pensate al Brasile, dimenticate le spiagge dorate di Rio de Janeiro; l'Acre è uno degli Stati federali brasiliani più poveri.