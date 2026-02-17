Haxel Gazzella, padre di due bambini, è morto a causa di un malore improvviso mentre trascorreva la domenica mattina a casa sua a Macerata. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, che hanno trovato il suo corpo senza vita nel soggiorno. La vittima, noto per il suo sorriso contagioso, si sentiva bene fino a pochi minuti prima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore.

Macerata, 17 febbraio 2026 – Una morte improvvisa, a soli 38 anni. Haxel Gazzella, papà di due bimbi, domenica mattina è stato colpito da un malore. A dare l’allarme, la madre, che abitava con lui a Macerata. Nonostante i tentativi di rianimarlo, gli operatori sanitari giunti subito sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. È intervenuta anche la polizia. Ieri il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’autopsia, a cui seguiranno ulteriori accertamenti per approfondire le cause del decesso. Gazzella, operaio in un’azienda, lascia i genitori e i due figlioletti, due gemellini. La comunità si stringe alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padre di due bimbi ucciso da un malore a 38 anni

