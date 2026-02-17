Padre di due bimbi ucciso da un malore a 38 anni
Haxel Gazzella, padre di due bambini, è morto a causa di un malore improvviso mentre trascorreva la domenica mattina a casa sua a Macerata. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, che hanno trovato il suo corpo senza vita nel soggiorno. La vittima, noto per il suo sorriso contagioso, si sentiva bene fino a pochi minuti prima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore.
Macerata, 17 febbraio 2026 – Una morte improvvisa, a soli 38 anni. Haxel Gazzella, papà di due bimbi, domenica mattina è stato colpito da un malore. A dare l’allarme, la madre, che abitava con lui a Macerata. Nonostante i tentativi di rianimarlo, gli operatori sanitari giunti subito sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. È intervenuta anche la polizia. Ieri il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’autopsia, a cui seguiranno ulteriori accertamenti per approfondire le cause del decesso. Gazzella, operaio in un’azienda, lascia i genitori e i due figlioletti, due gemellini. La comunità si stringe alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ucciso da un male a 38 anni. Aveva creato una pagina per raccontare il calvario: "Lotterò fino all’ultimo"Francesco Bianchi, morto a 38 anni dopo aver lottato contro un cancro, aveva condiviso il suo percorso attraverso una pagina dedicata alla sua battaglia.
Ucciso da un malore a 41 anni: "Il paese sosterrà la famiglia"La comunità di Luzzara si stringe intorno alla famiglia di Francesco Floreno, morto improvvisamente a 41 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Papà di due bimbi ucciso dalla malattia; Bimba morta a Bordighera, il padre: E’ il mio ergastolo, mia moglie non era mai stata violenta; Famiglia nel bosco, il consulente dei genitori: Foto, video e disegni dei bambini mostrano che stanno soffrendo la lontananza da mamma...; Bimba trovata morta a Bordighera, il padre che era in carcere: Sono disperato. Gli altri figli sono in comunità.
Bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia, il padre lo uccideUna bambina di due anni è ricoverata nell'ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite provocate dal pitbull di famiglia che improvvisamente l'ha attaccata azzannandola ad un braccio e sbattendola cont ... ansa.it
Padre di due bimbi sconfitto dalla malattia a San ValentinoDavide Ramondino lascia la moglie Laura, i figli Nicolò e Cloe, la madre Maria, il padre Sergio, la sorella Dalila, la suocera Giulietta e la cognata Federica. In queste ore numerosi messaggi di ... nordest24.it
Padre di due bimbi sconfitto dalla malattia a San Valentino --> https://www.nordest24.it/albignasego-lutto-davide-ramondino-45-anni-funerali facebook