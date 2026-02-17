Gli utenti di OnePlus seguono con interesse le novità di OxygenOS 17, che arriverà con Android 17. La nuova versione promette uno zoom più fluido, una batteria più duratura e meno cali di frame durante l’uso. Sono stati scoperti alcuni dettagli che fanno pensare a miglioramenti concreti nel funzionamento del sistema operativo.

l’interesse per la prossima OxygenOS 17, basata su android 17, è in crescente attenzione tra gli utenti di OnePlus. le prime indiscrezioni indicano un salto significativo in termini di fluidità generale, di gestione delle animazioni e di stabilità di sistema, con benefici anche per la fotocamera e l’efficienza energetica. le informazioni iniziali provengono da fonti non ufficiali e saranno confermate con l’avvento della versione stabile di android 17. novità principali attese con oxygenos 17. secondo le prime indicazioni, o per meglio dire indicazioni non ufficiali, OxygenOS 17 dovrebbe offrire un aggiornamento di fluidità a livello di sistema, accompagnato da transizioni più morbide e da una ridotta incidenza di frame drops. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Oxygenos 17 dettagli trapelati: zoom più fluido, batteria migliore e meno cali di frame

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatiXiaomi ha annunciato ufficialmente il lancio globale della serie 17, che include i modelli Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, previsto per i prossimi mesi.

Pinguini africani, a Zoom Torino c'è la colonia più popolosa d'Italia: due nuovi nati dalle 17 coppie del bioparcoA Zoom Torino, la colonia di pinguini africani si amplia con l’arrivo di due nuovi cuccioli, portando a 17 le coppie presenti nel bioparco.