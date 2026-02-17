Outta Tune | Myky verso l’Eurovision 2026 con il nuovo singolo

Myky ha deciso di puntare all’Eurovision 2026 con il suo nuovo singolo, Outta Tune, pubblicato il 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali. La scelta di lanciare questa canzone nasce dalla volontà di conquistare un pubblico più ampio e di dimostrare il proprio stile musicale energico. Il brano si distingue per un ritmo coinvolgente e testi diretti, che riflettono la sua determinazione a emergere nel panorama musicale europeo.

Outta Tune si muove nel solco del pop più classico, con un impianto sonoro immediato e accattivante. Ma è il testo a sorprendere: irriverente, diretto, capace di mettere a nudo le contraddizioni del mondo musicale contemporaneo.