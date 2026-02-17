Ostia case popolari di via Zotti | ok alla bonifica e rimozione di auto nel garage

Il Comune di Ostia ha deciso di intervenire dopo aver scoperto che le auto abbandonate nel garage delle case popolari di via Zotti rappresentano un problema di sicurezza. Mercoledì 11 febbraio, presso il Dipartimento delle Politiche Abitative di Roma, si sono riuniti i rappresentanti del Municipio Roma X, di Roma Capitale e dell’INPS per discutere come rimuovere le auto e avviare la bonifica dell’area. La riunione ha portato a un primo accordo per avviare subito le operazioni di pulizia e mettere in sicurezza il parcheggio.

Ostia, 17 febbraio 2026 – Si è svolta mercoledì 11 febbraio, presso il Dipartimento delle Politiche Abitative e Patrimonio di Roma Capitale, la prima riunione del tavolo tecnico tra Municipio Roma X, Roma Capitale e INPS dedicato alle criticità delle palazzine ERP di via Antonio Zotti 67-79, a Ostia. “Giudichiamo positivamente questo primo incontro: abbiamo individuato le questioni fondamentali da affrontare e suddiviso tra Comune ed ente previdenziale i primi compiti operativi”, dichiarano in una nota congiunta Yuri Trombetti, presidente della Commissione capitolina Politiche Abitative e Patrimonio, Guglielmo Calcerano, assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio del Municipio Roma X, e i presidenti delle Commissioni municipali Leonardo Di Matteo e Mirella Arcamone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

