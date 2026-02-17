Osimhen l’intrigo Juve e il patto con Spalletti | i retroscena della notte di Istanbul

Victor Osimhen ha deciso di restare al Napoli dopo aver ricevuto un'offerta dalla Juventus, anche se il suo cuore batte ancora per il club partenopeo. La notte di Istanbul ha portato svelamenti importanti: il rapporto tra l’attaccante e i bianconeri si è raffreddato, mentre con Spalletti c’è stato un incontro decisivo. La trattativa tra le due squadre si è complicata, lasciando intendere che il futuro di Osimhen potrebbe ancora cambiare.

Le notti di Champions League sanno essere ironiche, mettendo di fronte destini che si sono sfiorati senza mai intrecciarsi del tutto. Stasera, al RAMS Park, Victor Osimhen ritrova la Juventus e soprattutto Luciano Spalletti, l’architetto del suo scudetto napoletano, oggi seduto sulla panchina bianconera. Un incrocio che, secondo quanto rivelato dallo stesso nigeriano a La Gazzetta dello Sport, avrebbe potuto avere colori diversi. Il centravanti, oggi trascinatore del Galatasaray, ha confessato di essere stato a un passo dal vestire la maglia della Signora durante una sessione di mercato estiva che ha rischiato di riscrivere la storia recente della Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

