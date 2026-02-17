Osimhen alla Juve conferma ufficiale | Arrivata la telefonata
Victor Osimhen ha confermato di aver ricevuto una telefonata dalla Juventus, che ha avviato i primi contatti ufficiali per il suo trasferimento. L’attaccante del Napoli ha rivelato di aver parlato con alcuni dirigenti del club torinese, lasciando intendere che il suo nome è sul tavolo delle trattative. La Juventus sembra voler rafforzare l’attacco, mentre Osimhen si prepara a una sfida importante contro il Galatasaray.
“Ho parlato con un paio di persone del club bianconero” Osimhen sarà l’incubo peggiore della Juve nel match di oggi contro il Galatasaray valevole per l’andata del playoff Champions. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centravanti nigeriano ha speso parole di elogio per Spalletti per poi uscire allo scoperto sul suo mancato passaggio in bianconero. Juve, Spalletti e Napoli: Osimhen racconta tutto (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ Si diceva che litigassimo – ha ricordato Osimhen – però non era vero. Stimo tanto Spalletti, ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli, lavorando giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
