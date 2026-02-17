Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Martedì 17 febbraio 2026

Paolo Fox ha pubblicato l’oroscopo di oggi, martedì 17 febbraio 2026, influenzato dall’ingresso della Luna nel segno del Toro. Questa posizione porta energia positiva e nuove opportunità per i segni di Terra e Acqua, che possono aspettarsi cambiamenti concreti nella giornata. Per esempio, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero ricevere una proposta importante sul lavoro, mentre i Pesci potrebbero sentirsi più motivati a portare avanti un progetto personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi Martedì 17 febbraio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell'astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, governata anch'essa da Venere, vive un momento di riflessione sui sentimenti.