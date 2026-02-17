Oroscopo dell’amore l’Anno del Cavallo di Fuoco accende la passione | Triangoli e situazioni intriganti per il Gallo fortuna sfacciata per la Tigre Turbolenze per il topo

L’astrologia rivela che l’Anno del Cavallo di Fuoco porta energia e passione nelle relazioni, causando situazioni complicate e incontri sorprendenti. Un esempio concreto si nota nel caso del Gallo, che si trova coinvolto in triangoli amorosi e situazioni ingarbugliate, mentre la Tigre si aspetta una fortuna sfacciata che potrebbe cambiare le sue scelte. Il Topo, invece, si trova a navigare tra turbolenze e incertezze, spesso improvvisando decisioni impulsive. Se avvertite un’inaspettata scarica di adrenalina o un desiderio di cambiare tutto, sappiate che queste sensazioni sono legate direttamente

Se sentite nell'aria un'elettricità nuova, un desiderio improvviso di fare le valigie o di dichiararvi a quella persona che guardate da mesi, non è solo l'effetto della primavera in arrivo. Oggi, martedì 17 febbraio, il calendario lunisolare volta pagina segnando l'inizio del Capodanno Cinese. Salutiamo l'introspettivo Anno del Serpente per accogliere l'energia indomita e vibrante del Cavallo di Fuoco. Non è un passaggio banale: questa specifica combinazione (segno + elemento Fuoco) si verifica solo ogni 60 anni. L'ultima volta fu nel 1966, l'anno che preparò il terreno alla Summer of Love e alla rivoluzione sessuale. Oroscopo cinese anno 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Scopri cosa prevede Lao Feng per l'anno del Cavallo di Fuoco L'anno 2026, l'Anno del Cavallo di Fuoco, porta con sé energie e sfide uniche per ciascun segno dell'oroscopo cinese.