Oristano celebra la Sartiglia | tra storia tradizione e omaggio a Eleonora d’Arborea

Oristano ha organizzato oggi la Sartiglia dei falegnami, un evento che richiama secoli di tradizione e si svolge lungo le strade del centro storico. La manifestazione, che richiama appassionati da tutta la Sardegna, è stata dedicata anche a Eleonora d’Arborea, ricordata con un corteo storico e un omaggio floreale in piazza. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi artigiani locali, che hanno allestito bancarelle con prodotti tipici e oggetti in legno, rafforzando il legame tra passato e presente.

Sartiglia di Oristano: Tra Storia, Ricordo e un Omaggio al Passato. Oristano ha celebrato oggi, 17 febbraio 2026, l'ultimo atto del Carnevale con la Sartiglia dei falegnami, una giostra equestre carica di storia e tradizione. La manifestazione, che si è svolta in piazza Duomo, ha visto Graziano Pala guidare il suo Gremio in una competizione che affonda le radici in secoli di cultura sarda. Un Rito Antico: Dalla Vestizione di Eleonora alla Corsa alla Stella. La giornata di celebrazioni è iniziata con il tradizionale bando, un atto che ufficializza l'inizio dei festeggiamenti. Subito dopo, l'attenzione si è spostata in piazza Eleonora per la rievocazione della vestizione di Eleonora d'Arborea, potente giudicessa sarda del XIV secolo.