Il DM n. 32822 ha stabilito nuove Linee guida per l’orientamento nel triennio, a causa della necessità di migliorare il supporto agli studenti nelle scelte future. Da quest’anno, le scuole devono dedicare almeno 30 ore di attività specifiche, anche attraverso incontri e laboratori pratici. La riforma mira a coinvolgere più attivamente gli studenti, aiutandoli a recuperare le assenze e a organizzare meglio il proprio percorso di studi.

Il DM n. 32822 ha introdotto le Linee guida per l’orientamento, avviando un processo di rinnovamento finalizzato a ridefinire e consolidare un ambito di fondamentale importanza. L’intervento mira a potenziare il raccordo tra primo e secondo ciclo, a valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti, a ridurre la dispersione scolastica e a favorire l’accesso alle opportunità formative dell’istruzione terziaria. L'articolo Orientamento formativo nel triennio, 30 ore. Organizzazione, scelte, recupero assenze GUIDA .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

OrientaMenti Live MIM?INDIRE: otto talk show sull’orientamento scolastico e formativoOrientaMenti Live MIM•INDIRE è una serie di otto talk show dedicati all’orientamento scolastico e formativo.

OrientaMenti Live: otto talk show MIM?INDIRE sull’orientamento scolastico e formativoOrientaMenti Live è una serie di otto talk show organizzati da MIM e INDIRE, dedicata a professionisti e operatori dell’orientamento scolastico e formativo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.