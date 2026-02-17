orari e pettorali di lara della mea e delle azzurre nello slalom olimpico femminile

Lara Della Mea tornerà in gara nello slalom olimpico a Milano Cortina 2026 dopo aver subito un infortunio alla gamba. La sciatrice italiana si prepara a scendere in pista venerdì, con i pettorali e gli orari ufficiali già annunciati. La competizione si svolgerà sulla pista di Cortina, dove gli atleti affronteranno le curve strette a tutta velocità.

La programmazione olimpica dello sci alpino femminile entra nel vivo con la prova di slalom a Milano Cortina 2026, dove Lara Della Mea torna in gara dopo una stagione finora molto concreta. L'azzurra punta a un risultato di rilievo in una disciplina che richiede precisione tecnica e gestione della corsa, con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita mostrato in stagione e di consolidare la posizione tra le migliori atlete in quota azzurra. Il programma prevede una chiusura del programma dello sci alpino femminile, con la gara che vedrà in pista le aree di partenza e di arrivo nelle condizioni più diverse, a seconda dell'andamento della gara e delle condizioni della pista.

Quando partono Lara Della Mea e le azzurre nello slalom femminile delle Olimpiadi: n. di pettorale, orari, tvLara Della Mea partecipa allo slalom femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sfiorato il podio nel gigante di domenica scorso, chiuso al quarto posto a soli cinque centesimi dalla medaglia d’argento vinta da Federica Brignone.

