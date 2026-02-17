Operazione DIA a Roma | sette misure cautelari

La DIA di Roma ha arrestato sette persone coinvolte in un traffico di droga, perché avevano collegamenti con un sistema di corruzione tra poliziotti e trafficanti. L’indagine ha scoperto che tre agenti di polizia erano coinvolti direttamente nel fornire stupefacenti e protezioni illecite. Questa operazione ha portato alla notifica di sette misure cautelari e ha messo in luce una rete criminale attiva nel centro della capitale.

Roma, operazione DIA: sette misure cautelari e tre poliziotti indagati per traffico di droga. L'indagine della Direzione Investigativa Antimafia svela un sistema di corruzione e forniture illecite di stupefacenti La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone gravemente indiziate di far parte di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Lo si apprende dal comunicato ufficiale della Procura, secondo cui l'operazione è stata condotta con il supporto della Questura di Roma, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.