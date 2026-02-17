Open Var De Marco ammette l’errore in Inter Juve | L’espulsione di Kalulu è uno sbaglio la simulazione di Bastoni…
Andrea De Marco, responsabile delle relazioni con i club per la FIGC, ha riconosciuto un errore nell’arbitraggio di Inter-Juventus. Durante l’analisi su DAZN, ha spiegato che l’espulsione di Kalulu è stata ingiusta, mentre la simulazione di Bastoni è stata un errore dell’arbitro. In particolare, De Marco ha sottolineato che l’intervento sulla gamba di Kalulu è stato troppo severo, anche grazie alle immagini del VAR.
Inter News 24 Open Var, Andrea De Marco, incaricato FIGC per le relazioni con i club, ha analizzato a DAZN l'episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve. Durante l'ultima puntata di 'Open Var' su DAZN, i vertici arbitrali hanno affrontato il momento più critico della 25ª giornata: l'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus. In studio, Andrea De Marco (incaricato FIGC per le relazioni con i club) ha analizzato l'episodio che ha spianato la strada alla squadra di Cristian Chivu, ora salda a 61 punti. PAROLE – « Il contatto è lieve, secondo me la simulazione ci poteva stare. Massima solidarietà ad Alessandro Bastoni e a Federico La Penna per quello che è successo, non è più sport quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale: questa è una cosa che va condannata senza se né ma.
