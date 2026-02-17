Online il video-giornale degli studenti fivizzanesi

Gli studenti della classe 3ª F dell’istituto “Moratti-Bonomi” di Fivizzano hanno pubblicato il loro primo video-giornale online, portando le notizie della zona su internet. La decisione di coinvolgere i ragazzi nasce dall’esigenza di farli partecipare attivamente alla vita scolastica e di stimolare il loro interesse per il giornalismo. Per la prima volta, i giovani alunni hanno avuto il ruolo di protagonisti, creando un prodotto che racconta le storie del territorio con immagini e interviste. La loro iniziativa si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla formazione digitale e alla comunicazione.

Il telegiornale dei ragazzi sbarca in Lunigiana. Protagonisti del Videogiornale, che da oltre un quindicennio porta sullo schermo studenti di ogni ordine e grado delle scuole apuane, sono stati per la prima volta gli alunni della classe 3ª F dell' istituto "Moratti-Bonomi" di Fivizzano. itinerante i giovani giornalisti della classe 3 F. Guidati dalla docente di italiano Margherita Mazzarella, i ragazzi hanno dato vita ad un vero telegiornale, gestendo ogni aspetto del lavoro, dalla stesura dei testi, allo speakeraggio dello stesso, alle riprese in esterna e al confezionamento di servizi giornalistici, con regia e montaggio, poi "mandati in onda" su una pagina Facebook dedicata: VGRagazzi.