Ong Pd e Avs | il fronte che difende i medici anti Cpr

Ong, Pd e Avs si schierano a difesa dei medici di Ravenna, accusati di aver falsificato certificati per impedire l’ingresso dei migranti nei Cpr. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ha portato alla luce le tensioni tra chi sostiene la gestione umanitaria e chi denuncia pratiche discutibili. I medici sono sotto indagine per aver alterato documenti ufficiali, secondo le accuse, per bloccare il trasferimento dei migranti.

Il caso dei medici di Ravenna indagati con l’ipotesi di reato di aver ostacolato l’ingresso dei migranti nei Cpr con certificati non conformi ma adattati allo scopo sta facendo molto rumore. Come sempre più spesso accade in Italia, anche un’indagine in violazione della legge si trasforma in un campo di battaglia ideologico dove da una parte, sempre quella opposta alla legge e quindi contraria al rispetto delle leggi, si schiera la sinistra. Questo caso non fa eccezione, come dimostra il flash-mob che è stato organizzato a Ravenna davanti all’ospedale e al quale hanno partecipato anche Pd e Avs, oltre alla Ong dei migranti Mediterranea Saving Humans e altre realtà associative pro-migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Partito Democratico critica le accuse rivolte ai medici coinvolti nell’inchiesta di Ravenna, mentre la Lega le definisce un atto di sabotaggio.

A Ravenna, sei medici infettivologi sono sotto inchiesta perché avrebbero falsificato certificati per evitare il rimpatrio di alcuni migranti irregolari, secondo un’indagine dei pubblici ministeri Barberini e Scorza.

