Ong Pd e Avs | il fronte che difende i medici anti Cpr
Ong, Pd e Avs si schierano a difesa dei medici di Ravenna, accusati di aver falsificato certificati per impedire l’ingresso dei migranti nei Cpr. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ha portato alla luce le tensioni tra chi sostiene la gestione umanitaria e chi denuncia pratiche discutibili. I medici sono sotto indagine per aver alterato documenti ufficiali, secondo le accuse, per bloccare il trasferimento dei migranti.
Il caso dei medici di Ravenna indagati con l’ipotesi di reato di aver ostacolato l’ingresso dei migranti nei Cpr con certificati non conformi ma adattati allo scopo sta facendo molto rumore. Come sempre più spesso accade in Italia, anche un’indagine in violazione della legge si trasforma in un campo di battaglia ideologico dove da una parte, sempre quella opposta alla legge e quindi contraria al rispetto delle leggi, si schiera la sinistra. Questo caso non fa eccezione, come dimostra il flash-mob che è stato organizzato a Ravenna davanti all’ospedale e al quale hanno partecipato anche Pd e Avs, oltre alla Ong dei migranti Mediterranea Saving Humans e altre realtà associative pro-migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Certificati anti Cpr . Il Pd difende i medici. La Lega: è sabotaggio
Il Partito Democratico critica le accuse rivolte ai medici coinvolti nell’inchiesta di Ravenna, mentre la Lega le definisce un atto di sabotaggio.
Ravenna, spunta il precompilato per le visite anti-rimpatrio. Ma De Pascale difende i medici
A Ravenna, sei medici infettivologi sono sotto inchiesta perché avrebbero falsificato certificati per evitare il rimpatrio di alcuni migranti irregolari, secondo un’indagine dei pubblici ministeri Barberini e Scorza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ddl migranti, via libera del Cdm e opposizioni all'attacco; Cpr sondaggio, espulsioni facili per i condannati: il 78% di chi vota a sinistra dice sì; La finta opposizione parlamentare sulla sicurezza; L'indagine sui certificati anti Cpr, i medici: 'non siamo gangster'.
Sempre più richieste dai medici per il gruppo NoCpr. Al flash-mob di Ravenna anche Pd e AvsFuori dall’ospedale emiliano c’erano anche esponenti della politica regionale insieme alle Ong del Mediterraneo e a quelle che chiedono la chiusura di tutti i Cp ... msn.com
Giorno del Ricordo, Pd e Avs: Fiaccolata strumentalizzata dai neofascistiLa manifestazione di domani sera ha il patrocinio del consiglio regionale. L’opposizione: L’iniziativa non rappresenta le associazioni degli esuli. Nicco: ... torino.repubblica.it
Oggi sui migranti, dopo il successo incassato dall’Italia in sede europea sui “paesi sicuri”, dovrebbe arrivare in Cdm un decreto sicurezza sul fronte del controllo dei confini con alcune novità importanti, a cominciare dal blocco navale. Ma la “rivolta” delle Ong e facebook