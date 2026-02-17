One ui 8.5 upgrade consente la registrazione audio a 24 bit sui dispositivi galaxy

Samsung ha annunciato che l’aggiornamento One UI 8.5 permette di registrare audio a 24 bit sui dispositivi Galaxy, migliorando la qualità delle registrazioni. La società ha comunicato questa novità in vista del Galaxy Unpacked, dove presenterà anche la nuova serie Galaxy S26. Tra le novità, ci sono miglioramenti visivi e un aumento delle prestazioni, con un particolare attenzione all’audio.

Samsung si prepara al Galaxy Unpacked per presentare One UI 8.5 insieme alla nuovissima serie Galaxy S26, annunciando miglioramenti visivi e miglioramenti significativi delle prestazioni, con particolare focus sull'audio. L'aggiornamento introduce una funzione avanzata di cattura audio tramite Bluetooth mirata a creator mobili, podcaster e videomaker. aggiornamento one ui 8.5: potenziamenti audio con registrazione a 24 bit. Secondo le informazioni su One UI 8.5, viene introdotta una nuova utility di sistema denominata Advanced Audio, che abilita la registrazione a 24 bit quando si utilizzano microfoni wireless collegati via Bluetooth. One UI 8.5 introduce il supporto ai microfoni Bluetooth esterni con registrazione audio in alta qualità. Secondo Samsung, la funzione supporta attualmente quattro microfoni esterni: DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 e MJI Mic 3. Gli utenti possono intervenire su diversi parametri audio.