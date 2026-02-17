Omicidio Maltesi Cassazione annulla di nuovo l' ergastolo per Davide Fontana

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare nuovamente la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, il bancario di 47 anni accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché non era stato riconosciuto un errore nel procedimento precedente. La decisione arriva dopo che il suo avvocato ha contestato alcune decisioni prese in prima istanza. La sentenza apre la strada a un nuovo processo d’appello a Milano, che si terrà davanti a un collegio di giudici diversi. Fontana dovrà quindi affrontare un’altra udienza per chiarire la sua posizione nel caso.

Per l'ex bancario accusato del delitto della giovane che sognava di trasferirsi a Verona si aprirà un terzo processo d'appello incentrato sulla premeditazione La decisione della Suprema Corte risale allo scorso 10 febbraio ed è stata riportata da MilanoToday. A motivarla c'è nuovamente l'aggravante della premeditazione, elemento che risulta determinante per stabilire se la pena finale debba essere di 30 anni di reclusione o il carcere a vita. La vicenda risale all'11 gennaio 2022, quando la 26enne Carol Maltesi venne uccisa nell'abitazione di Rescaldina, in provincia di Milano, durante le riprese di un video.