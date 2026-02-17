Omicidio di Quentin Deranque fermati 7 sospettati | tra loro anche l' assistente di un parlamentare di Melenchon

Settantadue ore dopo l’omicidio di Quentin Deranque, la polizia ha fermato sette sospettati, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di Melenchon, in seguito a un pestaggio che ha portato alla morte del giovane di 23 anni. La vicenda, avvenuta durante una rissa tra gruppi di opposte fazioni politiche, ha portato gli investigatori a concentrarsi su questi individui, che sarebbero collegati agli scontri. La notizia ha fatto emergere nuovi dettagli sulla dinamica dell’aggressione e sulle possibili motivazioni dietro il fatto.

A settantadue ore dall'assassinio di Quentin Deranque, il giovane militante 23enne di estrema destra rimasto vittima di un violento pestaggio di un gruppo di estrema sinistra durante una rissa, l'inchiesta della Procura di Lione segna un punto di svolta. Sette persone sono state fermate dalla polizia francese nell'ambito delle indagini sulla morte del militante nazionalista, derubricato come "omicidio volontario".