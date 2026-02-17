Un giovane italiano di origini albanesi di 18 anni, coinvolto nell’omicidio di Montecalvoli, si è allontanato dalle accuse affermando di non sapere della presenza della pistola. La sua dichiarazione arriva dopo che è stato inserito nel registro degli indagati come secondo sospettato, mentre gli inquirenti cercano di chiarire il suo ruolo nella vicenda. La notte dell’omicidio, il ragazzo si trovava sul sedile del passeggero di un Range Rover Evoque, un dettaglio che gli investigatori stanno ora esaminando attentamente.

Montecalvoli (Pisa), 18 febbraio 2026 – «Non sapevo della pistola, con l’omicidio non c’entro». L’ha detto – abbiamo appreso – ai carabinieri del Norm e al sostituto procuratore della Repubblica, Fabio Pelosi che coordina le indagini, il giovane italiano di origini albanesi, appena diciottenne, che sedeva sabato notte sul sedile del passeggero nel Range Rover Evoque. Renato Xyke, ritenuto il killer, come già emerso dalle prime ricostruzioni investigative, quella notte non era solo in macchina. Con lui c’erano altri amici: il giovane che ha rilasciato dichiarazioni ai carabinieri, e un suo cugino, da quanto emerso neanche maggiorenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di Montecalvoli, c’è un secondo indagato. L’amico prende le distanze: “Non sapevo della pistola”

Omicidio a Montecalvoli: uomo ucciso da colpi di pistolaUn uomo è stato colpito a morte questa mattina a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, a causa di un conflitto tra due persone.

Ucciso a colpi di pistola all’interno dell’auto: omicidio all’alba a MontecalvoliUn uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola mentre era all’interno della sua auto a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.