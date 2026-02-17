Omicidio di Armando Tortolani il pm chiede 16 anni per Luca Agostino

Luca Agostino, 45 anni di Villa Latina, rischia 16 anni di reclusione perché è accusato di aver ucciso Armando Tortolani il 19 maggio 2024 a seguito di un litigio. La Procura di Cassino ha chiesto questa condanna durante le discussioni in aula davanti alla Corte di Assise. La lite tra i due, secondo le indagini, sarebbe scoppiata per motivi personali e avrebbe portato alla tragica conclusione. Oggi si apre il dibattimento in tribunale, dove si ascoltano le testimonianze e si analizzano le prove.

Sono iniziate davanti alla Corte di Assise di Cassino le discussioni nel processo a carico di Luca Agostino, 45 anni, di Villa Latina, imputato per l'omicidio volontario del compaesano Armando Tortolani, ucciso il 19 maggio 2024 al culmine di una lite che, secondo l'accusa, affonderebbe le radici in un episodio avvenuto la sera precedente in un pub del paese. A presiedere il collegio della Corte di Assise di Cassino è il presidente Lucio Aschettino, giudice a latere Antonio Falchi Delitala. Ad aprire la fase delle discussioni è stata il sostituto procuratore Chiara Fioranelli, che ha ripercorso in modo analitico le ore precedenti e successive al delitto, soffermandosi in particolare su quanto accaduto la sera del 18 maggio nel pub di Villa Latina.