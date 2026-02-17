Ombre di Puccini Al San Girolamo la sua incompiuta

Giacomo Puccini ha affrontato gli ultimi anni della sua vita tra malattie e un’opera mai completata, Turandot. La sua salute peggiorò proprio mentre lavorava alla partitura, rallentando il suo progresso. Al San Girolamo, si tiene una mostra dedicata a quegli anni, con fotografie e manoscritti inediti che testimoniano il suo percorso.

Un'occasione per ripercorrere gli ultimi anni della vita di Giacomo Puccini, uno ad uno; la sua esistenza segnata dall'opera incompiuta, Turandot, e dalla malattia. Un itinerario narrativo che restituisce un Puccini profondamente umano, con le sue paure e incertezze, ma anche con l'incessante desiderio di vivere e di creare musica. Mentre c'è grande attesa per la Turandot del Centenario – con lo spettacolo in programma al Giglio il 25 aprile, c'è "l'aperitivo" del libro " Gli ultimi giorni di Puccini. Turandot il sogno incompiuto ", pubblicato nel 2025 da DreamBook della giornalista e scrittrice Rossella Martina. Rossella Martina al San Girolamo Mercoledì 18 febbraio alle 18, Rossella Martina presenta al Teatro San Girolamo il suo ultimo libro, "Gli ultimi giorni di Puccini".