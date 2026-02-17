Olympiakos-Leverkusen Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Partita bloccata al Karaiskakis

L’Olympiakos ha affrontato il Leverkusen al Karaiskakis, in una partita cruciale dei playoff di Champions League. La sfida si è giocata il 18 febbraio 2026 alle 21:00, con entrambe le squadre decise a ottenere il risultato migliore. Lo stadio era pieno di tifosi pronti a sostenere le proprie squadre, mentre i giocatori sono scesi in campo con grande determinazione. I convocati sono stati ufficializzati poco prima dell’inizio. La partita si preannuncia molto combattuta e ricca di tensione.