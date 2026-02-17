Olympiakos-Leverkusen Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Partita bloccata al Karaiskakis
L’Olympiakos ha affrontato il Leverkusen al Karaiskakis, in una partita cruciale dei playoff di Champions League. La sfida si è giocata il 18 febbraio 2026 alle 21:00, con entrambe le squadre decise a ottenere il risultato migliore. Lo stadio era pieno di tifosi pronti a sostenere le proprie squadre, mentre i giocatori sono scesi in campo con grande determinazione. I convocati sono stati ufficializzati poco prima dell’inizio. La partita si preannuncia molto combattuta e ricca di tensione.
Si sono affrontate poco meno di un mese fa proprio qui al Karaiskakis e quest'oggi Olympiakos e Leverkusen sono avversarie nel doppio confronto valevole per i playoff di Champions League. Il thrylos non è nel suo miglior momento della stagione: uscito dalla coppa di Grecia ai quarti per mano del PAOK e reduce una sola vittoria nelle ultime 4 gare di campionato, è al.
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata al KaraiskakisL'Olympiakos e il Leverkusen si sfidano questa sera al Karaiskakis per i playoff di Champions League, dopo aver già giocato qui quasi un mese fa.
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself al Karaiskakis a caccia di punti qualificazioneL’incontro tra Olympiakos e Leverkusen, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta un importante momento del penultimo turno dei gironi di Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Le probabili formazioni di Olympiacos-Bayer Leverkusen, andata dei playoff di Champions League 2025-2026. Calcio d'inizio ore 21 al Georgios Karaiskakis Stadium.
Diretta Olympiakos Leverkusen streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Pireo per l'andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2025/2026.
