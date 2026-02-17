Olympiakos-Leverkusen Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Olympiakos e Leverkusen si svolge questa sera alle 21:00, in una partita decisiva per i playoff di Champions League. Lo scorso 20 gennaio le due squadre si sono affrontate nello stesso stadio di Pireo, con il risultato di un pareggio che ha lasciato aperta la qualificazione. Questa sera, i greci cercano di sfruttare il vantaggio casalingo, mentre i tedeschi puntano a ribaltare il risultato in trasferta.
Si sono affrontate poco meno di un mese fa proprio qui al Karaiskakis e quest’oggi Olympiakos e Leverkusen sono avversarie nel doppio confronto valevole per i playoff di Champions League. Il thrylos non è nel suo miglior momento della stagione: uscito dalla coppa di Grecia ai quarti per mano del PAOK e reduce una sola vittoria nelle ultime 4 gare di campionato, è al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
L'incontro tra Olympiakos e Leverkusen, valido per il penultimo turno della fase a gironi di Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself al Karaiskakis a caccia di punti qualificazione
L’incontro tra Olympiakos e Leverkusen, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta un importante momento del penultimo turno dei gironi di Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
