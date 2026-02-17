Olympiakos-Leverkusen Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Partita bloccata al Karaiskakis
L'Olympiakos e il Leverkusen si sfidano questa sera al Karaiskakis per i playoff di Champions League, dopo aver già giocato qui quasi un mese fa. La partita si svolge alle 21:00, con entrambe le squadre determinate a conquistare la qualificazione. I tifosi assistono a un incontro che promette intensità e tensione, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa in corso di aggiornamento. I convocati delle due squadre sono pronti a scendere in campo in questa sfida decisiva.
Si sono affrontate poco meno di un mese fa proprio qui al Karaiskakis e quest'oggi Olympiakos e Leverkusen sono avversarie nel doppio confronto valevole per i playoff di Champions League. Il thrylos non è nel suo miglior momento della stagione: uscito dalla coppa di Grecia ai quarti per mano del PAOK e reduce una sola vittoria nelle ultime 4 gare di campionato, è al.
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Olympiakos e Leverkusen si svolge questa sera alle 21:00, in una partita decisiva per i playoff di Champions League.
Olympiakos-Leverkusen (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself al Karaiskakis a caccia di punti qualificazioneL'incontro tra Olympiakos e Leverkusen, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta un importante momento del penultimo turno dei gironi di Champions League.
