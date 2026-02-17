Oltre marzo c’è davvero di più Il festival con gli occhi delle donne
Il festival “Oltre marzo c’è davvero di più” si svolge in questa settimana, perché le donne vogliono condividere le loro storie e le loro esperienze. La mostra invita il pubblico a rimuovere le maschere, mentre lo spettacolo porta a guardare il mondo da nuove angolazioni. Tra gli eventi, ci sono anche incontri con Laura Boldrini e Mia Diop, che discutono di come costruire la pace attraverso le differenze.
Una mostra che invita a togliersi la maschera, uno spettacolo che stimola a vedere le cose da prospettive diverse, una riflessione sulla pace con Laura Boldrini e Mia Diop. Sono i tre appuntamenti del festival " Oltre marzo " seconda edizione, organizzato dalle Donne democratiche e Unione comunale del Partito democratico di Agliana. Un progetto che va oltre la ricorrenza dell’8 marzo "Giornata internazionale della donna", per trasformare questa data in un impegno quotidiano di riflessione, partecipazione e responsabilità collettiva che mette al centro lo sguardo femminile. Il festival "Oltre marzo" è stato presentato al Circolino di San Niccolò da Alice Palazzo, Sara Simoni, Eleanna Ciampolini e Pamela Bondi, in rappresentanza delle Donne democratiche di Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
