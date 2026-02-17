Oltre il Dolore | La Battaglia di Damiano Alberti contro l’Osteosarcoma

Damiano Alberti si trova in prima linea nella sua lotta contro l’osteosarcoma, una malattia che ha scoperto mentre sentiva un dolore persistente alle ginocchia. Quel fastidio, che sembrava normale all’inizio, si è trasformato in una condizione che lo ha costretto a interrompere gli studi e a sottoporsi a numerosi esami. La sua famiglia ha deciso di agire subito, portandolo dal medico e affrontando insieme ogni passo di questa sfida.

Una storia di ginocchia, silenzi e coraggio: Damiano sente un dolore che non somiglia agli altri. Non passa, cambia volto, gli cambia la vita. La battaglia non è solo medica. È anche una scelta quotidiana: stare dentro la paura e continuare a camminare, un passo alla volta. All'inizio sembra l'ennesimo fastidio. Un ginocchio che brucia, un'infiammazione che non molla. Damiano stringe i denti. Lavora. Rimanda. Poi il dolore cambia. Diventa più profondo. Non c'è caduta. Non c'è urto. Solo un segnale che insiste e dice: fermati. Si fa vedere. Porta una prima risonanza magnetica. Niente legamenti, niente menischi.