Olimpiadi tra memoria e futuro

Le Olimpiadi di quest’anno sono state organizzate per rilanciare il turismo nelle Alpi e a Milano, dopo anni di difficoltà economiche. Sono stati investiti centinaia di milioni di euro, un impegno considerevole che ha portato lavori di ristrutturazione e nuove infrastrutture. Molti cittadini si sono subito fatti coinvolgere, visitando le nuove piste e gli impianti rinnovati. Questi investimenti puntano a lasciare un’eredità duratura, tra ricordi e progetti per il futuro.

Le Olimpiadi che rimarranno nel cuore. Sono stati spesi centinaia di milioni, tanti, forse moltissimi, ma non troppi se servono a valorizzare alcune delle più belle località delle nostre Alpi e gli impianti di Milano. Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si prepara a lasciare un segno profondo. Cortina d’Ampezzo si veste di una delle piste più belle al mondo per bob, slittino e skeleton: la pista “Eugenio Monti”, dedicata al grande campione vincitore di dieci titoli mondiali e di numerose medaglie olimpiche. Era il 1956. Andavo a vedere la televisione nel piccolo e primo bar Magi di via Crispi, dove oggi c’è un’agenzia di viaggi. 🔗 Leggi su Lortica.it

