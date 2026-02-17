Olimpiadi tra memoria e futuro

Le Olimpiadi di quest’anno sono state organizzate per rilanciare il turismo nelle Alpi e a Milano, dopo anni di difficoltà economiche. Sono stati investiti centinaia di milioni di euro, un impegno considerevole che ha portato lavori di ristrutturazione e nuove infrastrutture. Molti cittadini si sono subito fatti coinvolgere, visitando le nuove piste e gli impianti rinnovati. Questi investimenti puntano a lasciare un’eredità duratura, tra ricordi e progetti per il futuro.

Le Olimpiadi che rimarranno nel cuore. Sono stati spesi centinaia di milioni, tanti, forse moltissimi, ma non troppi se servono a valorizzare alcune delle più belle località delle nostre Alpi e gli impianti di Milano. Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si prepara a lasciare un segno profondo. Cortina d’Ampezzo si veste di una delle piste più belle al mondo per bob, slittino e skeleton: la pista “Eugenio Monti”, dedicata al grande campione vincitore di dieci titoli mondiali e di numerose medaglie olimpiche. Era il 1956. Andavo a vedere la televisione nel piccolo e primo bar Magi di via Crispi, dove oggi c’è un’agenzia di viaggi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Olimpiadi tra memoria e futuro Trebaseleghe, gli auguri della prima cittadina tra memoria e futuro Addio a Zichichi, Abruzzo in lutto tra scienza memoria istituzioni e futuro Questa mattina l’Abruzzo si è svegliata in lutto per la scomparsa di Antonino Zichichi. UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La memoria delle Olimpiadi di Sarajevo: come sono cambiati i luoghi; OLIMPIADI – Da Monaco 1972 a Milano-Cortina 2026, Ladany: Sport parte della vita. - Moked; Olimpiadi invernali 2026: gelati, merende e dolci olimpici da provare a Milano; Olimpiadi 2026, squalificato l'ucraino Heraskevych: vietato il casco della memoria. Olimpiadi invernali 2026, cerimonia di chiusura: data, programma e dove vederla in tvAll’Arena di Verona la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici 2026 diventa show: Achille Lauro e Gabry Ponte protagonisti domenica 22 febbraio ... dilei.it Olimpiadi, il Coni trentino: Un sogno, Milano Cortina da medagliere record. Bragagna: Da Brignone a Vittozzi: medaglie che portano valori e storieTRENTO. La miglior edizione di sempre per la spedizione azzurra, una domenica di febbraio che riscrive la storia dell'Italia sportiva. Il medagliere delle Olimpiadi di casa Milano Cortina supera l'edi ... ildolomiti.it Olimpiadi di Milano-Cortina: lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato estromesso dalla gara per aver rifiutato di togliere il suo “casco della memoria” che porta i volti di oltre venti atleti e allenatori ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Il raccont facebook C’è chi alle Olimpiadi corre per una medaglia. E chi sceglie di correre per la memoria. Vladyslav #Heraskevych ha deciso di presentarsi in gara con il casco che ricorda gli atleti ucraini uccisi dalla guerra. Sapeva cosa rischiava. Il Comitato Olimpico Internazio x.com