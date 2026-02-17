Olimpiadi telecronista svizzero inchioda bobbista israeliano Adam Edelman | Sionista fino al midollo pro genocidio a Gaza - VIDEO
Il telecronista svizzero Stefan Renna ha commentato duramente Adam Edelman, durante una gara di bob a due, accusandolo di avere posizioni sioniste radicali e di sostenere il genocidio a Gaza. Renna ha fatto commenti forti mentre Edelman e il frenatore Menachem Chen scendevano lungo il tracciato, attirando l’attenzione dei presenti. La discussione ha suscitato scompiglio tra gli spettatori e ha acceso il dibattito sui limiti della libertà di espressione in ambito sportivo.
