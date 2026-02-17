Durante una gara di bob a due alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un telecronista svizzero ha accusato un atleta israeliano di sostenere il genocidio a Gaza, arrivando a chiedere la sua esclusione dai Giochi. La frase del commentatore ha suscitato immediatamente reazioni, portando alla luce le tensioni politiche legate alla competizione sportiva. Il suo commento ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno criticato la sua scelta di usare parole così dure in un contesto sportivo.

Durante una gara di bob a due delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina un telecronista svizzero ha duramente attaccato uno degli atleti israeliani che stavano gareggiando, arrivando a sostenere che l’atleta in questione avrebbe dovuto essere escluso dai Giochi a causa del suo “sostegno al genocidio a Gaza”. La telecronaca è andata in onda ieri, lunedì 16 febbraio, su Radio Television Suisse: il giornalista Stefan Renna ha utilizzato quasi per intero i 2 minuti della gara della squadra israeliana per criticare il capitano AJ Edelman. Il video del commento diventato virale sui social media, al punto che sia il Governo di Tel Aviv sia il Comitato olimpico israeliano sono intervenuti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Olimpiadi, polemica per il telecronista svizzero che attacca l’atleta israeliano: “Sostiene il genocidio”

La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, ma è polemica. Madau (Si): «Sostiene Netanyahu, qui non è il benvenuto»La Fiorentina ha annunciato l'acquisto dell’israeliano Solomon, suscitando reazioni di polemica.

