Olimpiadi | nell' inseguimento a squadre l' Italia del pattinaggio di velocità è imbattibile

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, confermando la supremazia italiana dopo 20 anni. La squadra ha ottenuto il successo a Torino, città che ha già visto trionfi italiani in questa disciplina nel 2006. La vittoria si è concretizzata con un vantaggio netto sugli avversari, dimostrando ancora una volta la forza del team azzurro.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nei quarti di finale, l'Italia si è trovata di fronte in semifinale l'Olanda che, invece, si è presentata alle fasi decisive della competizione forte del quarto tempo di qualifica. Nella finalissima, contro gli Usa, l'Italia è partita controllando il ritmo, mentre gli statunitensi sono partiti forte e hanno accumulato un vantaggio di 68 centesimi. A quel punto, però, l'Italia ha aumentato il ritmo colmando il gap e poi staccando in maniera decisiva i rivali. Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno chiuso con il tempo di 3'39"20, rifilando quattro secondi e mezzo agli Usa che hanno fatto segnare il tempo di 3'43"71 e hanno comunque conquistato la medaglia d'argento.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Oro Italia nell'inseguimento a squadre di Pattinaggio velocitàOro Italia conquista la sua 24ª medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla vittoria nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, dopo aver superato le avversarie in una gara intensa e combattuta.

Milano Cortina 2026: l’Italia domina nell’inseguimento a squadre, oro storico nel pattinaggio di velocitàL’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa una medaglia storica.

Olimpiadi Milano Cortina, Francesca Lollobrigida conquista l'oro e corre ad abbracciare il figlio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.