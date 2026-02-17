Olimpiadi | nell' inseguimento a squadre l' Italia del pattinaggio di velocità è imbattibile
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, confermando la supremazia italiana dopo 20 anni. La squadra ha ottenuto il successo a Torino, città che ha già visto trionfi italiani in questa disciplina nel 2006. La vittoria si è concretizzata con un vantaggio netto sugli avversari, dimostrando ancora una volta la forza del team azzurro.
Dopo aver ottenuto il miglior tempo nei quarti di finale, l'Italia si è trovata di fronte in semifinale l'Olanda che, invece, si è presentata alle fasi decisive della competizione forte del quarto tempo di qualifica. Nella finalissima, contro gli Usa, l'Italia è partita controllando il ritmo, mentre gli statunitensi sono partiti forte e hanno accumulato un vantaggio di 68 centesimi. A quel punto, però, l'Italia ha aumentato il ritmo colmando il gap e poi staccando in maniera decisiva i rivali. Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno chiuso con il tempo di 3'39"20, rifilando quattro secondi e mezzo agli Usa che hanno fatto segnare il tempo di 3'43"71 e hanno comunque conquistato la medaglia d'argento.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Oro Italia nell'inseguimento a squadre di Pattinaggio velocitàOro Italia conquista la sua 24ª medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla vittoria nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, dopo aver superato le avversarie in una gara intensa e combattuta.
Milano Cortina 2026: l’Italia domina nell’inseguimento a squadre, oro storico nel pattinaggio di velocitàL’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa una medaglia storica.
Olimpiadi Milano Cortina, Francesca Lollobrigida conquista l'oro e corre ad abbracciare il figlio
Argomenti discussi: Lisa Vittozzi oro nel biathlon inseguimento a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Italia sul trono nell'inseguimento a squadre: rivivi la rimonta d'oro sugli USA; Il team-pursuit di speed skating sarà completamente diverso rispetto alla Coppa del Mondo: cosa cambia; Pattinaggio di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le regole.
Olimpiadi in diretta LIVE, Italia vince l’oro nell’inseguimento a squadre contro gli USA: trionfo di Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina: l’Italia è d’oro nell’inseguimento maschile pattinaggio velocità!Nono oro per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: si tratta del successo nell’inseguimento maschile pattinaggio di velocità ... generationsport.it
Olimpiadi Milano-Cortina, apoteosi Italia: oro nell'inseguimento a squadre! Cos'è il "clap", elemento distintivo di questo sport facebook
Nell'ambito delle Olimpiadi Italiane, Francesi e poi Americane, ieri a Milano è stato firmato l'accordo di cooperazione COOPJOP tra le regioni AURA, PACA, Lombardia e Utah. I presidenti @RenaudMuselier, @Pannekouckefabr, @AtilioFontana e il governator x.com