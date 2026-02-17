Olimpiadi Milano-Cortina | Tabanelli bronzo nel freestyle big air Pattinaggio di figura | azzurri sesti

LIVIGNO – Medaglia numero 23 per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto la neve di Livigno. Bronzo di Flora Tabanelli nel big air di sci freestyle, primo podio olimpico dell’Italia nello sci acrobatico. Oro alla canadese Megan Oldham (180,75 punti complessivi), argento alla fuoriclasse cinese Eileen Gu (179 punti). Più forte di tutto, degli infortuni, del dolore, del meteo avverso. Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo, nonostante un legamento del ginocchio lesionato il 5 novembre 2025. Tre mesi fa era in ospedale ad aspettare la diagnosi dopo un infortunio, con il terrore di dover saltare le Olimpiadi di casa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando l’Italia a raggiungere la 23esima medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli ha vinto una medaglia di bronzo nel freestyle big air a Milano-Cortina, una vittoria che sorprende molti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Flora e Miro Tabanelli pronti a stupire a Milano Cortina 2026: a Livigno sono i giorni del big air • Sci acrobatico; Milano Cortina, dalle Olimpiadi storie di fratelli e sorelle in gara sulla stessa pista; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla; Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi?.

Milano Cortina, la diretta: Flora Tabanelli vince uno storico bronzo nel Big air, a 18 anni trionfa con un ginocchio rottoStorica medaglia di bronzo per la 18enne Flora Tabanelli che col ginocchio rotto si prende il terzo gradino del podio nella finale femminile di Big air (freestyle skiing). Questa la classifica dopo la ... ilmattino.it

Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big airLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big air ... tg24.sky.it

LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Tabanelli centra il bronzo nel big air del freestyle: Italia a quota 23 medaglie Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-olimpiadi-milano-cortina-2026-azzurri-gara-aggiornamenti-giorno-nove/ - facebook.com facebook

Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com