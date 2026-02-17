Olimpiadi Milano Cortina l’Italia continua a volare | oro storico nel pattinaggio
Gli atleti italiani hanno conquistato un oro storico nel pattinaggio di velocità, portando entusiasmo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La squadra azzurra dell’inseguimento a squadre ha superato la concorrenza con una performance sorprendente, dando prova di grande determinazione. La vittoria ha acceso l’orgoglio tra il pubblico presente sugli spalti e ha fatto parlare di sé per tutta la giornata.
Olimpiadi Milano Cortina. Gli azzurri dell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità hanno regalato un’emozione incredibile all’ Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Oggi, martedì 17 febbraio, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la medaglia d’oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. La performance al Milano Speed Skating Stadium è stata straordinaria, con una squadra coesa e determinata che ha saputo gestire ogni fase della gara. Gli atleti azzurri hanno dimostrato tecnica, resistenza e strategia, superando avversari di livello mondiale e assicurando all’Italia la 24^ medaglia complessiva di questi Giochi Olimpici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Milano Cortina 2026: l'Italia domina nell'inseguimento a squadre, oro storico nel pattinaggio di velocitàL'Italia ha vinto l'oro nell'inseguimento a squadre ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa una medaglia storica.
