Olimpiadi Milano Cortina l’Italia continua a volare | oro storico nel pattinaggio

Gli atleti italiani hanno conquistato un oro storico nel pattinaggio di velocità, portando entusiasmo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La squadra azzurra dell’inseguimento a squadre ha superato la concorrenza con una performance sorprendente, dando prova di grande determinazione. La vittoria ha acceso l’orgoglio tra il pubblico presente sugli spalti e ha fatto parlare di sé per tutta la giornata.

Olimpiadi Milano Cortina. Gli azzurri dell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità hanno regalato un’emozione incredibile all’ Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Oggi, martedì 17 febbraio, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la medaglia d’oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. La performance al Milano Speed Skating Stadium è stata straordinaria, con una squadra coesa e determinata che ha saputo gestire ogni fase della gara. Gli atleti azzurri hanno dimostrato tecnica, resistenza e strategia, superando avversari di livello mondiale e assicurando all’Italia la 24^ medaglia complessiva di questi Giochi Olimpici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Milano Cortina 2026: l’Italia domina nell’inseguimento a squadre, oro storico nel pattinaggio di velocitàL’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa una medaglia storica.

Olimpiadi Milano Cortina: primo oro Italia e record, con Francesca Lollobrigida. Fenomenale nel pattinaggio velocità (3mila metri)Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina, Francesca Lollobrigida conquista l'oro e corre ad abbracciare il figlio

