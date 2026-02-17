Olimpiadi Milano-Cortina | Italia da record 23 medaglie e un trionfo inatteso per lo sport nazionale

L’Italia ha conquistato 23 medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un risultato sorprendente che ha sorpreso molti appassionati. La vittoria è arrivata grazie a prestazioni eccezionali di atleti che hanno dato il massimo nelle varie discipline, portando a casa successi inaspettati e consolidando la posizione dello sport italiano. Un esempio concreto è la medaglia d’oro nella biathlon, ottenuta da un giovane atleta piemontese che ha battuto avversari più esperti.

Olimpiadi Milano-Cortina: Malagò celebra un trionfo inatteso, l'Italia dello sport riscrive la storia. Milano, 17 febbraio 2026 – Un'ondata di entusiasmo travolge l'Italia con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che superano ogni aspettativa. Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha espresso la sua gioia per un evento che si sta rivelando una "favola", con un medagliere già a quota 23 unità nei primi giorni di competizione. Un successo che proietta l'Italia al centro della scena sportiva internazionale e apre scenari inediti per il futuro dello sport nel Paese. Un inizio di Olimpiadi da record: l'Italia supera le previsioni.