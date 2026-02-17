Olimpiadi Milano-Cortina dalla staffetta maschile all’italcurling Il programma del 17 febbraio e gli italiani in gara

Il 17 febbraio, le Olimpiadi di Milano-Cortina registrano diverse gare, tra cui la staffetta maschile di biathlon e l'italcurling. La giornata si apre con la partecipazione degli atleti italiani in varie discipline, tra cui lo sci freestyle, dove Flora Tabanelli ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia. La sua medaglia, arrivata dopo una gara combattuta, rappresenta un momento storico per lo sport italiano alle Olimpiadi invernali.

Dopo il bronzo di Flora Tabanelli con la prima storica, medaglia olimpica nello sci freestyle le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano. Sono almeno quattro gli eventi sportivi in odore di medaglia per gli azzurri per questo 17 febbraio. Occhi puntati su biathlon, bob, combinata, pattinaggio velocità, sci freestyle e snowboard. Tommaso Giacomel e il biathlon in scena ad Antholz-Anterselva può rivelare delle sorprese, così come il trio azzurro nel pattinaggio di velocità. Gli italiani in gara martedì 17 febbraio 2026. 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin).🔗 Leggi su Open.online

