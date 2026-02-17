Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari martedì 17 febbraio streaming calendario italiani in gara
Il cielo di Milano si illumina con le gare delle Olimpiadi Invernali del 2026, che oggi, 17 febbraio, portano in scena la quattordicesima giornata di competizioni. Le telecamere trasmettono in diretta gli eventi, mentre gli appassionati seguono con emozione le sfide di sette discipline diverse. L’Italia spera di aggiungere altri successi alla propria collezione, forte dei record già raggiunti, con 8 ori e 23 medaglie complessive. Oggi, le atlete e gli atleti italiani si preparano a sfidarsi davanti a migliaia di spettatori, anche attraverso lo streaming online.
Oggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: dopo aver toccato il record di ori (8) e di medaglie (23) nella storia, il Bel Paese punta a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino sfruttando alcune carte molto interessanti. Grande attesa per la staffetta maschile di biathlon: Tommaso Giacomel e compagni riusciranno a battagliare per un posto sul podio in una gara dove Francia e Norvegia sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza? Si sogna in grande nel team pursuit maschile di speed skating: l’Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell’oro, fronteggiando i Paesi Bassi in semifinale e nell’eventuale atto conclusivo per il titolo si incrocerà la vincente di USA-Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 17 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Il martedì 17 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano a coinvolgere il pubblico italiano, con la quattordicesima giornata di gare.
