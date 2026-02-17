Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 18 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, mercoledì 18 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 assegnano otto medaglie, coinvolgendo diverse discipline. La giornata si apre con le gare di snowboard slopestyle maschile e prosegue con le prove di sci di fondo, biathlon, sci alpino, freestyle e short track. Gli atleti si preparano a dare il massimo in diverse sedi, con orari e dirette televisive già confermate. Tra le competizioni in programma, spiccano le finali di staffetta e le sfide individuali più attese.

Domani, mercoledì 18 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle maschile di snowboard, delle team sprint di sci di fondo, della staffetta femminile di biathlon, dello slalom femminile di sci alpino, degli aerials femminili di sci freestyle, e della staffetta femminile e dei 500 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, ed i salti di prova dal trampolino grande della combinata nordica.