Olimpiadi le pagelle | luce Tabanelli 9 Le telecamere spiano il dramma McGrath 3
Il nome di Tabanelli emerge con forza alle Olimpiadi grazie a una prestazione eccezionale, che le vale un punteggio di 9. Durante le gare, le telecamere si soffermano sul dramma di McGrath, che riceve un voto di 3. Flora rimane un pilastro del freestyle italiano, mentre Vinatzer non riesce a mostrare il livello atteso e si piazza sotto le aspettative.
Il sorriso esitante di Flora Tabanelli illumina una serata di bufera a Livigno: sembra che si chieda se deve crederci o no. Il modo migliore per chiudere una giornata avara di successi e piena di parole. Due immagini su tutte: Atle Lie McGrath che va a cercare pace nel bosco cercando di sottrarsi ai nostri sguardi, e Pietro Sighel che chiude la sua batteria spalle al traguardo, ma questa volta per necessità. L’autorevolezza con cui Flora ha domato la sua prima Olimpiade a pochi mesi da un infortunio gravissimo è pari soltanto al talento che sa mettere quando spicca il volo. È una medaglia storica per il suo e per il nostro sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Alex Vinatzer il grande incompiuto; Tabanelli più forte del dolore
Alex Vinatzer non ha ottenuto i risultati sperati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, perché ha faticato a esprimersi al meglio sulle piste innevate.
Freestyle, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tabanelli e Deromedis le stelle
L’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi, le pagelle: Sighel, stile da 9. Shiffrin che delusione, 4; Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina, pagelle: Mariah Carey vera diva (10), Laura Pausini icona italiana (9); Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flop.
Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: problema di compromesso per Vinatzer; Sighel fuori senza colpePAGELLE ITALIA OLIMPIADI (sabato 14 febbraio) Nazionale italiana femminile di curling, 4: non ci siamo proprio. Altre due sconfitte con Cina e Svezia: le ... oasport.it
Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: un documentario per Federica Brignone? Vittozzi capolavoro italianoPAGELLE ITALIA OLIMPIADI (domenica 15 febbraio) Nazionale maschile curling, 6: pesa tanto la sconfitta contro la Norvegia, perché un'avversaria diretta ... oasport.it
Pagelle Italia Olimpiadi (8 febbraio): nel PGS quando il gioco si fa duro…; Lorello merita il team-pursuit - x.com
Casa in fiamme a Mossale, grave anziana Maxi rissa notte in Pilotta Violento raid alla Galleria Parma, che colpo a Bologna: analisi, pagelle, interviste Sci, Saccardi debutta alle Olimpiadi Inserto "Economia": addizionale, la stangata - facebook.com facebook