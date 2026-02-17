Il nome di Tabanelli emerge con forza alle Olimpiadi grazie a una prestazione eccezionale, che le vale un punteggio di 9. Durante le gare, le telecamere si soffermano sul dramma di McGrath, che riceve un voto di 3. Flora rimane un pilastro del freestyle italiano, mentre Vinatzer non riesce a mostrare il livello atteso e si piazza sotto le aspettative.

Il sorriso esitante di Flora Tabanelli illumina una serata di bufera a Livigno: sembra che si chieda se deve crederci o no. Il modo migliore per chiudere una giornata avara di successi e piena di parole. Due immagini su tutte: Atle Lie McGrath che va a cercare pace nel bosco cercando di sottrarsi ai nostri sguardi, e Pietro Sighel che chiude la sua batteria spalle al traguardo, ma questa volta per necessità. L’autorevolezza con cui Flora ha domato la sua prima Olimpiade a pochi mesi da un infortunio gravissimo è pari soltanto al talento che sa mettere quando spicca il volo. È una medaglia storica per il suo e per il nostro sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olimpiadi, le pagelle: luce Tabanelli, 9. Le telecamere spiano il dramma McGrath, 3

Alex Vinatzer non ha ottenuto i risultati sperati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, perché ha faticato a esprimersi al meglio sulle piste innevate.

L’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.