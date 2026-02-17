Olimpiadi invernali è pin-mania le spille più preziose valgono oltre 30mila euro

Durante le Olimpiadi invernali, la “pin mania” attira molti collezionisti, spinti dal valore di alcune spille che superano i 30mila euro. Questa passione nasce dalla voglia di possedere pezzi rari e autentici, spesso realizzati in edizioni limitate e con dettagli unici. Molti appassionati si incontrano nelle fiere specializzate e sui social, scambiando e comprando spille che rappresentano ricordi indelebili delle competizioni.

La chiamano “pin mania” ed è un fenomeno che accompagna ogni edizione dei Giochi Olimpici. Si tratta della corsa allo scambio e alla collezione delle spille ufficial i delle delegazioni, dei comitati organizzatori e dei protagonisti dell’evento. Nato come gesto simbolico tra atleti, oggi il fenomeno è diventato un vero mercato parallelo che coinvolge collezionisti, case d’asta e piattaforme online. In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’interesse per le spille è tornato al centro dell’attenzione. Le origini dello scambio di spille olimpiche. La tradizione risale ai primi Giochi moderni del 1896, ma è nel 1924, durante le Olimpiadi di Parigi, che le delegazioni iniziarono a ricevere spille ufficiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

