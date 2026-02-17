Olimpiadi invernali 2026 | Benedetta Porcaroli tra gli ospiti della cerimonia di chiusura
L'attrice interverrà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali in programma il 22 febbraio 2026 all'Arena di Verona. Benedetta Porcaroli è una delle presenze annunciate che interverranno durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La conferma è arrivata poco fa, diffusa da Ansa. Come spiega la Fondazione Milano Cortina 2026, organizzatrice della cerimonia insieme a Filmmaster, l'attrice sarà ambasciatrice del concept "Beauty in Action", ovvero "la bellezza come energia concreta, capace di lasciare il segno". Quando e dove seguire la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si terrà presso l'Arena di Verona, ribattezzata per l'occasione Verona Olympic Arena, il giorno 22 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
