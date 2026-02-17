Olimpiadi | Bronzo per Flora Tabanelli nel big air l’azzurra supera un grave infortunio a soli 18 anni

Flora Tabanelli, l’atleta di Livigno, ha conquistato il bronzo nel big air alle Olimpiadi di Milano Cortina, superando un grave infortunio a soli 18 anni. La giovane snowboarder ha dimostrato grande determinazione e talento, tornando in pista dopo un periodo difficile di recupero. La sua medaglia rappresenta una vittoria personale e una testimonianza di forza, nata da mesi di duro lavoro e sacrifici.

Flora Tabanelli, Bronzo Olimpico a 18 Anni: Una Storia di Resilienza e Talento da Livigno. Livigno, 16 febbraio 2026 – Flora Tabanelli ha regalato all'Italia una gioia immensa conquistando la medaglia di bronzo nel freestyle big air alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane atleta modenese, appena 18 anni, ha superato un grave infortunio al ginocchio per salire sul podio, dimostrando una determinazione e una forza d'animo straordinarie. È la più giovane medagliata azzurra di questi Giochi. La Gara Contro Ogni Pronostico. La competizione di big air a Livigno è stata tutt'altro che semplice. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto a un ritardo di oltre un'ora per l'inizio della prima manche, a causa di raffiche di vento e di una fitta nevicata che ha reso la pista particolarmente insidiosa.